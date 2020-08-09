Pedro, İtalya Serie A yolcusu

Chelsea ile sözleşmesi sona eren ve sosyal medya hesabından da Londra kulübüne veda eden Pedro'nun yeni adresi belli oluyor.İspanyol kanat oyuncusu, gelecek hafta içinde Roma ile sözleşme imzalayacak.Pedro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "" dedi.İspanyol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon da Chelsea forması ile 23 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki Pedro, bu maçlarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.