Pedro Henrique 3 hafta yok

Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Pedro Henrique 3 hafta yok
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04 Şubat 2021 23:55
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Pedro Henrique'nin sol ayak bileğinde ödem oluştuğu tespit edildi.

Yapılan kontroller sonucunda 30 yaşındaki futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.



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