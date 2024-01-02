Pedri: "Dünya Kupası finalinde Arjantin'i destekledim"

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pedri flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pedri: 'Dünya Kupası finalinde Arjantin'i destekledim'
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02 Ocak 2024 22:04
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pedri sosyal medya platformunda önemli açıklamalarda bulundu.

Sakatlığıyla ilgili konuşan Pedri, "Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Şu an için bir dönüş tarihim yok." ifadelerini kullandı.

Erling Haaland'ı takımda görmek istediğini söyleyen Pedri, "Lewandowski 60 yaşına kadar bizimle oynayamayacak. Lewandowski'den sonra Haaland'ın takımda görmek isterim." dedi.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda odaklandığını söyleyen Pedri, "Kariyerimde Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanmanın mümkün olduğunu düşünüyorum ve kazanmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'nin kazanmasını istediğimden dolayı Arjantin'i destekledim."

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