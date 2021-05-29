Pedri bu sezonki 73. maçına çıktı

Barcelona'nın 18. yaşındaki İspanyol oyuncusu Pedri, bu sezon çıktığı maç sayısıyla adeta parmak ısırttı.



Genç oyuncu 2020-2021 sezonu başladığından bu yana toplam 73 resmi maçta forma giymedi başardı. Sakatlık problemi yaşamadan hem Barcelona, hem de İspanya Milli Takım'daki hocalarının ilk tercihi olan Pedri'nin bu performansının oyuncu üzerinde olumsuz etki yaratıp yaratmadığı ise İspanya'da tartışma konusu olmuş durumda.



Pedri Barcelona ile sezonu tamamlamış ardından EURO 2020'de mücadele vermişti. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da U23 Milli takımının değişmez ismi olan Pedri, sezon arası veremeden Barcelona idmanlarına geri dönecek.



