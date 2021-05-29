Pedri bu sezonki 73. maçına çıktı

Barcelona'nın 18 yaşındaki İspanyol oyuncusu Pedri, 2020-2021 sezonu başladığından bugüne kadar 73. maçına çıktı.

Pedri bu sezonki 73. maçına çıktı
Barcelona'nın 18. yaşındaki İspanyol oyuncusu Pedri, bu sezon çıktığı maç sayısıyla adeta parmak ısırttı.

Genç oyuncu 2020-2021 sezonu başladığından bu yana toplam 73 resmi maçta forma giymedi başardı. Sakatlık problemi yaşamadan hem Barcelona, hem de İspanya Milli Takım'daki hocalarının ilk tercihi olan Pedri'nin bu performansının oyuncu üzerinde olumsuz etki yaratıp yaratmadığı ise İspanya'da tartışma konusu olmuş durumda.

Pedri Barcelona ile sezonu tamamlamış ardından EURO 2020'de mücadele vermişti. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da U23 Milli takımının değişmez ismi olan Pedri, sezon arası veremeden Barcelona idmanlarına geri dönecek.

Son Dakika Haberleri
Pedri bu sezonki 73. maçına çıktı
Jason ve Laura Kenny çifti 15. madalyalarına kavuştu
Hentbol kadınlar finalinde zafer Norveç'in oldu
Kadın basketbolunda üst üste 7. kez şampiyon ABD
Bronz madalya Sırbistan'ın oldu
Ağralı 52. oldu, Polat Kemboi yarışı tamamlayamadı
Tokyo'da son gün menüsü!
Türk sporcular Tokyo'da günü 3 madalyayla tamamladı
Erkekler plaj voleybolunda şampiyon Norveç!
Erkek hentbolda bronz madalyanın sahibi İspanya oldu!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play