Peanut: "Doğum günü dileğim dünya şampiyonasını kazanmak."



Soru. Şu anki performansınız hakkında ne düşünüyorsun?

Peanut. Şuan takımın performansından oldukça memnunum. Sadece KSV karşı mağlubiyet aldık, onlarla tekrar karşılaşmak istiyorum. Performansımızın iyi olması için elimden geleni yapıyorum.



Soru. Gün içinde ne kadar pratik yapıyorsunuz?

Peanut. Öğlen 12.40 civarında uyanıyoruz, akşam 4 veya 5'e kadar pratik yapıyoruz, pratiklerden sonra yemek yiyoruz ardından gece 10'a kadar tekrar çalışıyoruz. 10'da yemek yiyoruz daha sonra son pratiklerimize başlıyoruz bu da sabah 4 veya 5'e kadar sürüyor. Benim sıradan bir günüm bu şekilde.



Soru. Soloq'ya mı yoksa takım antrenmanına mı daha çok zaman ayırıyorsun?

Peanut. İkisine de eşit zaman ayırıyoruz.



Soru. Oyun tarzlarını göz önünde bulundurursak Rascal ve Khan ile birlikte oynaman hakkında ne düşünüyorsun?

Peanut. Khan oyun içinde yıkıcı bir güce sahip. Rascal da oldukça iyi, muhtemelen LCK'nin en iyi üst koridor oyuncularından biri. Performansı sahnede sergilediğinden daha iyi ve zaman içinde değişerek uyum sağlayan bir tarzı var. Rascal'ın hala öğrenecek şeyleri var ancak çok hızlı öğreniyor. Henüz kendi oyun tarzına sahip değil ama Rascal'ın ileride daha iyi bir oyuncu olacak.



Soru. Doğum günün için 3 dilek hakkın olsa ne isterdin?

Peanut. 1-LCK bahar mevsiminde birinci olmak, 2- Dünya şampiyonasını kazanmak, 3-MSI'da birinci olmak. Ama en çok istediğim dünya şampiyonasını kazanmak.





Çeviren: Sena Aleyna Demiral



