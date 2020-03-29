PCR testi nedir? Nerede yaptırabiirim?

Korona virüs PCR testi nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında geçen PCR testi hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Vatandaşlar testin nerede yapıldığını merak ediyor. İşte PCR testi nedir? Nerelerde bulunur? Kaç para? En basit haliyle, DNA örneği ve DNA polimeraz, nükleotit, primer ve diğer belirteçler, örnek tüpüne eklendiğinde reaksiyon meydana gelir. Örnekteki hastalıkların belirlenmesine ek olarak Pcr testi kişinin vücudundaki bir takım virüslerin veya virüs yüklerinin tespit edilmesini de sağlayabilmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında geçen PCR testi hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Vatandaşlar testin nerede yapıldığını merak ediyor. İşte PCR testi nedir? Nerelerde bulunur? Kaç para? En basit haliyle, DNA örneği ve DNA polimeraz, nükleotit, primer ve diğer belirteçler, örnek tüpüne eklendiğinde reaksiyon meydana gelir. Örnekteki hastalıkların belirlenmesine ek olarak Pcr testi kişinin vücudundaki bir takım virüslerin veya virüs yüklerinin tespit edilmesini de sağlayabilmektedir.

Polimeraz zincir reaksiyonu ( pcr testi ), DNA zincirlerinin tortu oluşturabileceği tüm yüzeylerde DNA (ve bazı durumlarda RNA) miktarlarının analizi için kullanılan bir testtir. Kısacası pcr testi oldukça küçük bir genetik örnekten çok sayıda kısa DNA kopyaları incelemeye izin veren bir laboratuvar yöntemidir. Bu sürece DNA arttırma adı verilir ve belirli genlerin tespit edilmesine veya ölçülmesine izin verir. Bundan yıllar önce ilk kez uygulanmaya başlayan bu test moleküler teşhis alanında önemli bir gelişme olarak öne çıkmıştır.





En basit haliyle, DNA örneği ve DNA polimeraz, nükleotit, primer ve diğer belirteçler, örnek tüpüne eklendiğinde reaksiyon meydana gelir. Örnekteki hastalıkların belirlenmesine ek olarak Pcr testi kişinin vücudundaki bir takım virüslerin veya virüs yüklerinin tespit edilmesini de sağlayabilmektedir. Hepatit C veya HIV enfeksiyonu gibi durumlarda virüs yüklerinin tespit edilmesi, ilaçların veya tedavinin işe yarayıp yaramadığını göstermeye yardımcı olur. Bu bilgiler sayesinde doktorlar tedaviye ne zaman başlayacaklarına karar verebilir ve tedavileri kişiye özel şekilde tasarlayabilirler.





CORONA VİRÜSÜ TESTİ NEREDE YAPILIR?



Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Hubei vilayetinde de, yetkililer tanı konulanların sayısını verirken nihai test sonuçlarını beklemek yerine yalnızca belirti gösterenler üzerinden veri toplamaya başladı. Hastadan bir örnek alınıyor ve laboratuvarda genetik kodu çıkarılıyor. Tekrar tekrar kopyalanıyor ve küçük miktarlar genişletilerek tespit edilebilir hale getiriliyor.



Bu 'RT-PCR' testleri HIV ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor ve sonuçlar yüksek oranda başarılı oluyor. Londra'daki King's College Üniversitesi'nden Dr. Nathalie MacDermott, "Bu testler genellikle çok sağlam oluyor, hatalı pozitif veya negatif sonuç oranı çok düşük" diyor.





CORONA VİRÜSÜ TESTİ NASIL YAPILIR? CORONA VİRÜSÜ TESTİ PCR NASIL UYGULANIR?



RT-PCR' testleri HIV ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor ve sonuçlar yüksek oranda başarılı oluyor. Londra'daki King's College Üniversitesi'nden Dr. Nathalie MacDermott, "Bu testler genellikle çok sağlam oluyor, hatalı pozitif veya negatif sonuç oranı çok düşük" diyor.



Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.





PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.



Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.



