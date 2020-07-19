Pazartesi Florya'da özel toplantı!

Galatasaray, ligin son haftasında oynanacak Antalyaspor maçı için pazartesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Pazartesi Florya'da özel toplantı!
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19 Temmuz 2020 12:06
Teknik direktör Fatih Terim'in, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir konuşma yapacağı öğrenildi.

Galatasaray, Avrupa Ligi elemelerine katılmak için, Antalya maçını da kazanarak ligi olabilecek en iyi yerde kapatmayı hedefliyor.

Genç Yunus siftah yaptı 

Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Yunus Akgün, 90+5'te Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 dakika sonra ise rakip fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, böylece Galatasaray kariyerindeki ilk lig golüne imza atmış oldu. Yunus, daha önce ise kupa maçlarında 4 gol ve 2 asist yapmıştı.



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