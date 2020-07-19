Pazartesi Florya'da özel toplantı!

Teknik direktör Fatih Terim'in, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir konuşma yapacağı öğrenildi.



Galatasaray, Avrupa Ligi elemelerine katılmak için, Antalya maçını da kazanarak ligi olabilecek en iyi yerde kapatmayı hedefliyor.



Genç Yunus siftah yaptı



Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Yunus Akgün, 90+5'te Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 dakika sonra ise rakip fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, böylece Galatasaray kariyerindeki ilk lig golüne imza atmış oldu. Yunus, daha önce ise kupa maçlarında 4 gol ve 2 asist yapmıştı.



