Pazarspor'da 14 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 12 futbolcu, bir antrenör ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pazarspor'da 14 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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11 Kasım 2020 13:11
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 12 futbolcu, bir antrenör ve bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Pazarspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 12 sporcu, bir antrenör ve bir personelin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek, gerekli izolasyonun yapıldığı ve tedavi sürecine başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, bugün Pazar İlçe Stadı'nda oynanması planlanan Kırşehir Belediyespor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için federasyon nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı kaydedildi.



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