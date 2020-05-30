Pazar günü 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta? (29 Mayıs)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam edecek. Peki 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma izinleri hangi günlerde hangi saatlerde olacak?5 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.

30 Mayıs 2020 14:44
Pazar günü 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta? (29 Mayıs)
Gelen son dakika haberine göre; 65 yaş üzeri vatandaşlar pazar günleri uygulanan sokağa çıkma iznine devam edecek. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı hakkındaki detaylar…
65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni ne zaman?

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek."

Ayrıca, işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında yaş sınırının 18'e çekildiğini açıkladı. Erdoğan: "20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba-Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak."

Kaynak: Sözcü

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