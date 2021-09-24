Pazar gunleri nereler acik Market, fırın, kargo, eczane) (24 Eylül Cuma)
Pazar günleri nereler açık marketler, fırınlar, kargolar, eczaneler Pazar günü açık mı? diyerek merak edilenler bulunuyor. Vatandaşlar tam kapanma kararlarında Pazar günleri nereler açık diyerek bilgi almak istiyor. Peki Pazar günü marketler açık mı? Pazar gübü fırın açık mı? Pazar günü Kargo açık mı? Pazar günü eczane açık mı?
Pazar günleri tam kapanma yasakları devam ediyor. Pazar günleri tam kapanmada nereler açık bilgisi araştırılıyor. Vatandaşlar Pazar günerlerini de evlerinde geçiriyor ve neraler açık diyerek birbirlerine soruyor.
Marketler haftaiçi saat 10:00 ile 17:00 arasında Cumartesi günü de dahil, Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.
Kargolar kapanma kararlarından muaf olacak. Kargo şirketlerinden Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, UPS kargo, PTT Kargo, Aras Kargo gibi kargo şirketleri kapanma döneminde açık olacak.
Cafeler ve restoranlar Ramazan boyunca 24 saat açık olabilecek. Ancak Ramazan sonrasında paket servis yemek siparişlerinde saat sınırlaması olacak.
Fırınlar Pazar günleri de açık olacak. Haftaiçi ve Cumartesi günleri olduğu gibi fırınlar da Pazar günleri açık.
Eczaneler Pazar günleri Nöbetçi Eczane sistemiyle çalışacak.
Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Markerlet 29 Mayıs tarihinde saat 18:00'e kadar açık olacak.
BİM açık olduğu saatler: Haftaiçi ve Cumartesi günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında BİM Marketler açık olacak. Pazar günleri ise açılmayacak.
A101 çalışma saatleri: Cumartesi ve haftaiçi günler saat 10:00 ile 17:00 saatlerinde açık.
ŞOK marketler kaçta açılıyor, Şok kaçta kapanıyor: Saat 10:00 - 17:00 arasında haftaiçi günlerinde ve Cumartesi açık olacak, Pazar günü
Migros kaça kadar açık: Kapanma günlerinde Migros market haftaiçi ve Cumartesi günleri sabah 10:00 ve akşamüstü 17:00 saatleri arasında açık olurken Pazar günü ise açılmayacak.
Carrefour kaçta açılıyor: Saat 10:00 ile 17:00 arasında Carrefour marketlerin açık olacağı ve haftaiçi ile Cumartesi vatandaşlara hizmet verileceği açıklandı.
YEMEK SİPARİŞİ SAATİ TAM KAPANMA
Firmalar ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.
CAFELER RESTORANLAR AÇIK MI?
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri 29 Nisan'dan 13 Mayıs tarihine kadar 24 saat sadece paket servis yapabilcek. Bunun nedeni tam kapanma kararları ile koroavirüs bulaşıcılığını önlemek olacak.
RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?
Yemek yemek için restoranlar açık olacak ancak 17 Mayıs tarihinde kadar sadece paket servis yapılabilecek. Kapanmada restoranlarda sadece yemek siparişi verilebilecek.
FIRINLAR AÇIK MI? SAAT KAÇA KADAR FIRINLAR AÇIK?
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
OTELLER TAM KAPANMADA AÇIK OLACAK MI?
Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf olacak. Kısıtlama döneminde otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek.
YABANCI TURİSTLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Geçici ve kısa süre için Türkiye'de bulunan turistler yasaktan muaf olacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statüye sahip yabancılar sokağa çıkma yasağına tabi olacak.
CENAZELER TAM KAPANMADA YAPILACAK MI?
Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlar yasaktan muaf olacak. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Şehir dışındaki birinci derece yakının cenazesine katılacak olanlar, e-devlet'ten veya ALO 199'u arayarak izin belgesi oluşturacak.
İzin belgesi çıkarma isteyenler gerekli resmi kurumlara başvurularını yapıyor. Son olarak yapılan resmi açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanılmıştı. Bu açıklamadan sonra izin belgegsi çıkarma isteyenler gerekli işlemleri yapmaya koyuldu.
Seyahat izin belgesi almak için e-devlet üzerinden başvuru yapabilir veya ALO 199 arayarak izin belgesi çıkarma talebinde bulunabilirsiniz.
Seyahat izin belgesi çıkartma, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.
İZİN BELGESİ SONUÇ ÖĞRENME
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİNİ NASIL ALABİLİRİM?
Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Seyahat izin belgesi almak için kimlerin başvurabileceğine ilişkin açıklama yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede şu ifadeler yer aldı;
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Buna karşın, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşunca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak.
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuran vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak gerçekleştirilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLECEK KİŞİLER
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan en fazla 2 kişi, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler; ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ EK GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere "Seyahat İzin Belgesi" ile ilgili ek genelge gönderdi.
Genelgeye göre, zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş milli sporcular, yöneticilerle hakem, gözlemci, temsilci gibi diğer görevlilerin her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.
Uçak, tren, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar bu hususa ilişkin kontrol yapacak.Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş kişilerin ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.
Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.
ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YASAK VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN TAM KAPANMA AÇIKLAMALARI