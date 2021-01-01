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Payton'ın, NBA'de koçluk planları var: "Sürpriz olacak!"

NBA efsanesi Gary Payton, bu sezon bir başantrenör olarak bir NBA takımını devralma olasılığı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA efsanesi Gary Payton, bu sezon bir başantrenör olarak bir NBA takımını devralma olasılığı hakkında konuştu.

Payton, Forbes'tan Sean Deveney'e, NBA'de koçluk yapma arzusunu bir kez daha dile getirerek, All-Star arasının ardından bir sürprizi olduğunu söyledi:

"Bu durum devam ediyor. Çok yakında pek çok insan için bir sürprizim var. Şu anda duyurmak istemiyorum, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde çok yakında göreceksiniz, umarım herkes bundan heyecanlanır."

Payton bir NBA takımını devralırsa, bir takımda başantrenör olarak ilk kez görev yapacak.


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