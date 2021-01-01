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Payton: "Veteranlar, Kobe'yi çaylakken pek sevmezdi"

NBA efsanesi Gary Payton, zamanında NBA veteranlarının Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'tan çaylak sezonunda neden nefret ettiklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Gary Payton, zamanında NBA veteranlarının Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'tan çaylak sezonunda neden nefret ettiklerini açıkladı.

Kobe basketbola damgasını vurmuş olsa da, NBA'deki ilk günlerinde ligdeki en sevilen oyuncu değildi. Liseden doğrudan lige katılmış olan Kobe, 18 yaşındaki bir çaylak olarak büyük bir özgüvene sahipti.

Eski takım arkadaşı ve efsane oyuncu Payton, Heavy'den Scoop B Robinson ile yaptığı röportajda, vaktiyle bazı veteran oyuncuların Kobe'den pek hoşlanmadıklarını söyledi:

"Kobe lige geldiğinde çok kibirliydi. Liseden gelip 'En iyisi ben olacağım' falan diyen bir çocuktu. Lakers'a gidişi, Charlotte'ı bir takasa zorlamasıyla olmuştu. Zamanının veteranları da 'Bu çocuk kendini kim sanıyor da insanlara bunları yaptırıyor' falan diyorlardı.

Birçok insan hareketleri yüzünden onu pek sevmezdi, ama ben bayılırdım. Kendine has bir tavrı vardı, agresifti."


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