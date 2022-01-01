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Payton: "SuperSonics ayrıldığında, dünyanın sonu gibiydi..."

NBA efsanesi Gary Payton, SuperSonics ekibinin Seattle'a tekrar geri dönebilmesi ihtimali üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Gary Payton, SuperSonics ekibinin Seattle'a tekrar geri dönebilmesi ihtimali üzerine konuştu.

Eski Seattle süperstarı Payton, VLAD TV'de Sonics'in lige geri dönüp dönemeyeceği ile ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

"Seattle'da sanki dünyanın sonu gelmiş gibiydi. Çünkü o şehir ve taraftarlar bunu hak etmiyor. Ve takımı geri almak için bir süredir oldukça çabalıyorum.

Sanırım bir genişleme takımı bulmaya çalışacağız. Adam Silver bazı takımlar ekleyeceğimizi sanırım biliyordu ve bence Seattle da bu takımlardan biri olacak. Ve bunu da hak ediyorlar. Yakın zamanda yeni bir hokey takımı olan Krakens'ı almışlardı ve orada bir arena inşa etmişlerdi.

Bence bu da NBA'in bakması gereken bir şey. Sanırım NHL sezonunda Krakens'ın ilk maçında Adam Silver da oradaydı. Yani bunun bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum ve olunca da harika olacak."

Payton, SuperSonics'te 13 sezon forma giymiş ve maç başına 18.2 sayı, 7.4 asist ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.


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