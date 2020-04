Payton: "Rodman, tam bir belaydı"

NBA efsanesi Gary Payton, Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman'ın tam bir "baş belası" olduğunu söyledi.



Kariyerinde dokuz kez savunma beşleri seçilen ve bir kez Yılın Savunmacısı olan Payton, tüm zamanların en iyi trash-talk yapan oyuncularından biri olarak da üne sahip.



Savunma tarafında kirli işi yapan bir oyuncuyu takdir edebilecek yegane bir oyuncu olan Payton, ESPN'in The Last Dance belgeselinde, Rodman hakkında konuşurken bu takdiri netleştirdi.



"Dennis Rodman her şeyin içine eden bir adamdı. Her şeyin a** k***ardı. Tam bir belaydı. Kimi isterse kilitlerdi. Oyunu sadece varlığıyla değiştiren oyunculardan biri."



Saha dışı davranışlarıyla da sıklıkla manşetlerde yer alan Rodman, 1996'dan 1998'e kadar olan Bulls kadrolarındaki ideal üçüncü yıldızdı. Skor işini Michael Jordan ve Scottie Pippen hallederken, kendisi ribaundlar için savaşıp karşı takımın en iyi uzununu savunuyordu.