Payton: "Nets'i, 2004 Lakers ile kıyaslayamazsınız"

Hall of Fame oyuncu Gary Payton, Brooklyn Nets ekibinin, Los Angeles Lakers'ın 2004 sezonundaki kadrosuyla karşılaştırılamayacağını söyledi.



Nets, James Harden, Kyrie Irving ve Kevin Durant'le oluşturduğu büyük üçlünün yanı sıra, eski All-Star Blake Griffin'i de kadrosuna eklemişti. Bu dört olağanüstü yetenekli sporcu ile Nets, toplamda 33 kez All-Star seçilmiş olan oyunculara sahip oldu.



Yakın tarihte Nets'te olduğu kadar All-Star seçilen oyunculara sahip olan tek takım, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Gary Payton ve Karl Malone ile dört Hall of Fame oyuncuyu bulundurmuş olan 2003-04 Lakers kadrosuydu.



NBA muhabiri "Scoop B" Robinson ile yaptığı röportajda "The Glove", Nets kadrosunun neden 2004 kadrosuyla karşılaştırılamayacağını şu şekilde açıkladı:



"Bizim 2004 kadrosunu bu ekiple kıyaslayamazsınız. Çünkü biz farklı dönemde oynamış olan, farklı stillere sahip oyunculardık. Bugünün basketbolu sürekli hızlı hücum üzerine.



Onlar daha dışarı dönükler, üçlük atıyorlar, herkes bir fırsat edinebiliyor. Çok farklı şeyler var, kurallar değişti. Biz pek çok şeyi aynı şekilde oynamamış olduğumuz gibi, aynı şekilde de savunma yapmıyorduk.



Ben takımları karşılaştırmam. Bizi karşılaştıramazlar. Kendilerine istedikleri kadar 'süpertakım' diyebilirler, ama bence bizim takım sadece dört tane iyi basketbolcudan oluşan, hatta Hall of Famer oyuncudan oluşan bir basketbol takımıydı. İleride dört tane Hall of Fame oyuncusu alırlarsa, önümüzdeki yıllarda ne isterseniz düşünebilirsiniz, ama şu anda karşılaştırınca, bizimki daha iyiydi."