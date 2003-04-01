Payton: "Kobe ve Shaq, iki şımarık velet gibilerdi!"

Hall of Fame oyuncu Gary Payton, Los Angeles Lakers efsaneleri Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal'ın 2004 yılındaki kavgalarının "düşünüldüğü kadar büyük" olmadığını açıkladı.



CBS Sports'tan David Samson'a katıldığı "Nothing Personal" isimli podcast'te Payton, 2003-04 sezonu için katıldığı Lakers ekibinin Kobe, Shaq, Karl Malone ve kendisinden oluşan ilk beş kadrosundan şöyle bahsetti:



"O yıl, ilginç bir yıldı. Karl'la ben Lakers ile anlaştığımızda, ben Shaq için, Karl da benim için geliyordu. Muhtemelen ilk 'süpertakım' da oydu."



Payton ayrıca, Shaq ve Kobe arasındaki gerilim ve dramanın "düşünüldüğü kadar" büyük olmadığını da sözlerine ekledi:



"Sezon başladığında takımda durumlar biraz farklıydı. Shaq ve Kobe arasındaki gerilimi önceden de duymuştum. Aslında durum pek öyle değildi.



Sadece birbiriyle kapışan iki kardeş düşünün işte. İkisi de birbirinden bir şeyler talep ediyordu ve şımarık veletler gibi davranıyorlardı. Hepsi bu kadar."



