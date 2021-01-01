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Payton II, taraftarın içkilerini yeniledi!

Golden State Warriors guardı Gary Payton II, bir taraftarın içkilerini yanlışlıkla döktükten sonra hemen yenilenmesi talebinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Youtube
Golden State Warriors guardı Gary Payton II, bir taraftarın içkilerini yanlışlıkla döktükten sonra hemen yenilenmesi talebinde bulundu.

Warriors'ın Indiana Pacers'ı 102-100 yendiği dün geceki maçta Payton II, bir taraftarın içkilerini yanlışlıkla devirdikten sonra hemen özür dileyerek, temizlik için bir havlu verdi ve ardından kibarca bir görevliden içecekleri değiştirmesini istedi:

Karşılaşmada 9 dakika forma giyen ve 3 sayı, 1 top çalma ve 1 blok kaydeden Payton II'nin geceye en büyük katkısı böylece tribünlerde gerçekleşmiş oldu.


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