Payton II, taraftarın içkilerini yeniledi!

Golden State Warriors guardı Gary Payton II, bir taraftarın içkilerini yanlışlıkla döktükten sonra hemen yenilenmesi talebinde bulundu.



Warriors'ın Indiana Pacers'ı 102-100 yendiği dün geceki maçta Payton II, bir taraftarın içkilerini yanlışlıkla devirdikten sonra hemen özür dileyerek, temizlik için bir havlu verdi ve ardından kibarca bir görevliden içecekleri değiştirmesini istedi:



Karşılaşmada 9 dakika forma giyen ve 3 sayı, 1 top çalma ve 1 blok kaydeden Payton II'nin geceye en büyük katkısı böylece tribünlerde gerçekleşmiş oldu.



