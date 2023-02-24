Golden State Warriors forveti Gary Payton II, playofflardan önce parkelere dönmeyi umduğunu söyledi.



Son takas gününde Portland Trail Blazers'tan takas edilirken fizik muayenesinde başarısız olan Payton II, bu duruma şaşırmadığını belirterek, ameliyatından bu yana ağrıları için Toradol alarak oynadığını, ancak ilacı iğne yoluyla asla almadığını açıkladı:



"Rekabetçi yapım dolayısıyla oynamak istemiştim. Ama ilacı iğne yoluyla hiç almadım. Bir şekilde üstesinden gelmem gerekiyordu. Tıbbi şeyler o kadar da önemli değildi.



Vücudumu tanıdığım için, takım arkadaşlarıma yardımcı olabilecek kadar iyi durumda olduğumu biliyordum. Şu anda dönmeye hazır değilim, fakat zamanı gelince anlarım diye düşünüyorum."



Payton önümüzdeki ayı rehabilitasyon, güç ve kondisyon çalışmaları ile geçirecek.





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