G League ekibi Raptors 905'in guard oyuncusu Gary Payton II, G League'de Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı.



Payton II, efsane Seattle SuperSonics point guardı babası Gary Payton'ın NBA'de Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmasından 26 yıl sonra, kendisi de aynı ödülü G League'de kazanmış oldu.



28 yaşındaki oyuncu, Toronto'ya bağlı olan Raptors 905 için bu kış G League bubble'ında oynamış ve 10.8 sayı, 5.6 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarının yanı sıra, ligin en iyisi olan 2.54 top çalma istatistiğini tutturmuştu.



Payton II, 2018-19 sezonunda da maç başına ortalama 2.96 ile, ligin top çalma kralı olmuştu.



Ödül, bubble'a katılan G League baş antrenörleri ve genel menajerlerin oylarıyla belirlendi.



Gary Payton, 2006'da NBA şampiyonluğu kazanmış olan Miami Heat kadrosunda yer almış ve ayrıca Seattle, Boston Celtics, Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers formaları da giymişti. Payton, NBA tarihinde en çok top çalan oyuncular arasında dördüncü sırada yer alıyor.



