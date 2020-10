Payton: "Heat kültüründe olay kazanmak değildir, nasıl kazandığınızdır"

Hall of Fame oyuncusu Gary Payton, Miami Heat başkanı Pat Riley ve "Heat Kültürü" hakkında destansı bir makale yazdı.



Payton, 2005-06 sezonu öncesinde Heat'e geldiğinde, yaşlı bir veterandı. Bununla birlikte, o dönem Heat'in koçu olan Riley ile bir mazisi de vardı.



GP, The Players' Tribune için kaleme aldığı bir yazıda, Riley ile olan ilişkisini ve aynı zamanda ünlü Heat Kültürü'nün gerçekte ne anlama geldiğini ayrıntılarıyla anlattı:



"Heat Kültürü sadece kazanmaktan ibaret değildir.



Nasıl kazandığınızla ilgilidir.



Gerekirse bitiş çizgisine sürünerek gitmektir. Tüm enerjinizi boşaltmaktır. Hayatınızın fiziksel olarak en iyi formuda olmaktır. Oyunun dışında bile, kendinizden ve takım arkadaşlarınızdan, her zaman daha fazlasını istemektir. Medyada sizin hakkınızda kötü konuşabilecekleri - tutumunuz ya da egonuz ya da her neden ne olursa olsun - o tür bir adam olmaktır. Ama Pat, ona sahada bu zorbayı göstereceğinizi de bilir."



Payton, Heat Kültürünün özünün Riley'nin kazanmaya yönelik cesur yaklaşımı ve rekabet etme tutkusuyla tanımlandığını da sözlerine ekledi.



Payton, ekibin daha çok aile gibi hissetmesini sağlamak için ortak bir çaba gösterildiğini belirtti. Miami'nin eski oyuncuları ve Dwyane Wade gibi genç yıldızların 2005-06'daki o şampiyonluk sezonunda nasıl uyum yakaladığını anlattı.



Payton, mevcut Heat kadrosunun, bahsettiği o kadroya benzediğini öne sürerek, yazısını sonlandırdı.