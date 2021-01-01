Payne: "Stephen, fiziksel olarak henüz zirve noktasına ulaşmadı bile!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin uzun süredir antrenörlüğü yapan Brandon Payne, Curry'nin fiziksel olarak düşüşe geçmediğini, aksine daha iyiye gideceğini belirtti.



Payne, 32 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgili, San Francisco Chronicle'dan Scott Osler'e şunları söyledi:



"Daha iyiye gitmeyi sürdürüyor ve bir süre daha buna devam edecek. Bu sürecin henüz yavaşladığı da yok. Stephen'ın 32 ve 33 yaşındaki hali, pek çok adamın 27, 28 yaşlarındaki haliyle eş değer. Hala fizik olarak büyüyor, güçleniyor ve hızlanıyor. Yani gelişimi devam edecek.



Pek çok adam, fiziksel olarak zirve noktasına biraz daha erken ulaşır ve orada kalır. Stephen henüz o noktaya ulaşmış değil."



