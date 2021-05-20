Paylaşım rekoru kıran Belediye çalışanı kutlamalara katıldı

Beşiktaş Belediyesi'nde görevli Uğur Danış, Siyah-Beyazlı takımın şampiyon olduğu saatlerde bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medyada beğeni rekoru kıran bu fotoğrafın ardından Uğur Danış, bugün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında yer aldı

Abone Ol
Paylaşım rekoru kıran Belediye çalışanı kutlamalara katıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2021 10:55
Beşiktaş Belediyesi'nde görevli Uğur Danış, Siyah-Beyazlı takımın Süper Lig'de şampiyon olduğu saatlerde bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran, özellikle sırtında yazan 'Ne Mutlu Beşiktaş var' sloganı çok konuşulan bu fotoğrafın ardından Uğur Danış, gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında yer aldı.

Beşiktaş Belediye Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emektar çalışan Uğur Danış'ın taraftarı olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına davet edildiğini duyurdu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.