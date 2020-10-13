Paylaşılamayan adam Ze Luis Moskova'da

🛬Türkiye'de adı uzun süre transfer dedikodularına karışan Portolu Ze Luis, Lokomotiv'e imza atmak için Moskova'ya indi. https://t.co/ldIRsT43BR



— Sporx (@sporx) October 12, 2020

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminden düşmeyen Portolu Ze Luis, imza için Rusya'ya uçtu.Lokomotiv Moskova ile anlaşan Ze Luis'in Rusya'ya indiğini hoşgeldin mesajıyla açıklayan Rus ekibi, imzaların atılacağını belirtti.Bilindiği gibi özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş Yeşil Burun Adaları vatandaşı golcü ismi kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar vermişti. Oyuncu için Porto'nun istediği bonserivisin problem olduğu uzun süre yazılmıştı.Ze Luis, Porto'da geçen sezon 31 maça çıkıp, 10 gol attı, 2 de asist yaptı.Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan golcü isim daha önce de Rusya'da Spartak Moskova forması giymişti.