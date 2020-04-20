Payitaht Abdülhamit yeni bölüm var mı? (Bugün Payitaht var mı)

PAYİTAHT 117. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TRT 1 ekranlarına Cuma akşamları gelen Payitaht Abdülhamid bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Medya gündemini yakından takip edenler televizyon kanallarının yayın akışlarına baktıklarında dizilerin yeni bölümlerinin olmadıklarını görüyorlar. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizi setine ara verilmişti. Hal böyle olunca dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. Buna göre; Payitaht Abdülhamid bu akşam var mı? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman? İşte 17 Nisan Cuma TRT 1 yayın akışı!TRT 1 ekranlarına gelen ve Osmanlı Devleti'nde Sultan Abdülhamid Han'ın 13 yıllık padişahlık döneminin anlatıldığı Payitaht Abdülhamid bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Buna göre; Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 17 Nisan Cuma TRT 1 yayın akışına ve diziye dair detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.Payitaht Abdülhamid bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yerine Türk sineması "Düğün Dernek" filmi olacak.Hechler, bu kez oyunu büyük oynamıştır. Abdülhamid'e Kanuni Esasiye'yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde sokaklarda patlayan bombaların paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Abdülhamid'in paşaları ortada yoktur. Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulma vazifesini alır. Ancak belge sefarethanededir. Abdülhamid'in Zülüflü hakkındaki şüphesi devam ederken, Hechler'in keyfi yerindedir. Abdülhamid'e Kanuni Esasiye'yi imza etmekten başka yol bırakmamıştır. Öte yandan, Zekiye, cinayetin zanlısı durumundadır... Abdülhamid, kızının suçsuzluğuna adı kadar emindir ama evladı dahi olsa sorgulanması gerektiğini söyler ve oda hapsine alır. Bidar, Zekiye'nin masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır. Meziyet, Abdülkadir'le evlenecektir ve ona özel bir oda verilir. Meziyet'in hizmetine verilen Dilruba deliye döner. Ne pahasına olursa olsun bu evliliğe engel olacaktır. Dilruba, Meziyet'i öldürecek mi? Blavatsky'nin planıyla saraydan kaçan Zekiye, Abdülhamid'i nasıl korkunç bir vaziyetin içinde bırakacak? Halil Halid, yüksek koruma çemberi içinde olan sefarethaneden belgeyi alabilecek mi?07:55 Tutunamayanlar09:30 İyi Fikir11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"13:15 Dert Ortağı13: 45 Zinde Kal14:45 Sağlıklı Mutfak15:45 Uzaktan Erişim17:00Türk Sineması "Ağlıyorum"19:00 Ana Haber20:00 Türk Sineması "Düğün Dernek"22:4 Ev Yapımı00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi