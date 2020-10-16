Payitaht Abdulhamid 121. bolum izle trt orjinal sitesinde HD

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Payitaht Abdülhamid 121. bölüm heyecanı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Yeni bölüm Payitaht Abdülhamid'de yeni sezon bilindiği gibi geçtiğimiz hafta başlamıştı. TRT'nin ünlü dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ile ekranlara geliyor ve izleyicileriyle buluşuyor. Payihath Abdülhamid dizisi izleyici kitlesi ile yıllardır süren bölümleri sayesinde hayran kitlesini edinmiş durumda. Yeni bölüm Payitaht Abdülhamid'de yine izleyicilerin merakla beklediği konular aydınlığa kavuşacak. 16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanacak yeni bölümle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.Sinema ve tv dizilerinin beğenilen oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht'a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.Tiyatro, dizi ve TV'nin beğenilen oyuncusu Hakan Bilgin, Payitaht dizisine Ermeni Devrim Federasyonu'nun üç büyük kurucusundan biri olan Mika karakteri ile katılıyor.Sevilen dizi oyuncusu Cansu Fırıncı, Payitaht'a çılgın, zeki ve ilginç, saplantılı huyları olan İzak Fernandez karakteriyle katılıyor. Karaso'yla işbirliği içinde izleyeceğimiz Fernandez'i, geçmiş aile hesaplaşması intikamıyla Abdülhamid'e ekonomik ve anarşik hamleler içeren saldırılarıyla izleyeceğiz.Ekranların beğenilen oyuncusu Ali Buhara Mete Payitaht'a tarihi bir şahsiyet olan Manyasizade Refik Bey olarak bilinen gizemli, kendinden emin ve bilgeç tavrı ile konuştuğu kişileri etkileyen Manyas karakteri ile giriyor.Oyuncu Mehmet Korhan Fırat diziye Payitaht'ın bütün Ermeni külhanbeyleri ve küçük çaplı kabadayılarının emrinde olduğu Tatavlalı karakteri ile giriyor.Deneyimli oyuncu Yılmaz Merdaneli, Payitaht'a Batılı devletler tarafından desteklenen Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa karakteri ile giriyor.Ekranların genç ve güzel oyuncusu Alara Turan Payitaht dizisine 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni, Aliye Sultanın ablası Fatma Sultan olarak giriyor. Saraya gelişlerinin Bidar ve Naime'yi huzursuz ettiği Fatma Sultan'ı da babasının yaşadıklarından dolayı sorumlu tuttuğu amcası Abdülhamid'e tavrı nasıl olacak?Sinema ve dizi oyuncusu Burak Haktanır, Payitaht'a Komiser Aziz'in has adamı Eskidarlı Vahap karakteri ile katılacak. Görüntüsünün aksine bitirim kimliği ve kaytan bıyıkları ile kavga ve çatışmanın içinde izleyeceğimiz Eskidarlı Vahap'ı kendisine verilen görevlerin ve emanetlerin peşinde bir karakter olarak seyredeceğiz.Tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve TV oyuncusu Eren Dinler, Payitaht'ın yeni sezonunda Talat Paşa'ya hayat verecek.Genç oyuncu Gökşin Saraç, Payitah'ın 5. sezonuna, 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni Aliye Sultan olarak giriyor.1896'da, Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan olan "Payitaht – Abdülhamid", dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi''ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları, Padişah'ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor. Yine Sultan'ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alıyor diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, 'Mücadele!' Ana temasındaki mesajla seyirciye sunuldu.Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt'un yer aldığı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alıyor. Zaman zaman Yeşilçam'ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşuyor. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci 'Ulu Hakan' unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının kaleme alındığı "Payitaht Abdülhamid" dizisi dev kadrosu ve ES Film imzasıyla TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)'ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid'e ikinci sezon ile yeni isimler d,hil olacak.Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor.