Payet - Pendikspor: İşte gerçekler

Fransız yıldız hücumcu Dimitri Payet'nin, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a transfer olacağı yönündeki haberler üzerine yeni bir iddia gündeme geldi.



L'Equipe'in Marsilya muhabiri Mathieu Gregoire, Payet'nin Pendikspor'a gitmeyeceğini duyurdu. Payet'nin Marsilya ile 1 yıl daha olduğu ve ailesiyle birlikte şehirde çok mutlu olduğu için ayrılmayı düşünmediğini yazdı.



Ayrıca, gazetedeki haberin detayında Payet'nin Pendikspor'a gideceği yönündeki haberleri hiçbir kulüp yetkilisi veya yıldız oyuncunun menajerinin onaylamadığına dikkat çekildi.



7 sezondur Olimpik Marsilya formasını giyen 36 yaşındaki Dimitri Payet, geçen sezon 27 resmi maçta forma giydi ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.





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