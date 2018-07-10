Pavard: "Beni nasıl kadroya aldılar? Hayret!"

Fransa Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunun en kilit isimlerinden biri olan Sttutgart'ın defans oyuncusu Benjamin Pavard, iki yıl önce EURO2016'da mücadele eden Fransa'yı Lille sokaklarında, taraftarların arasında takip ediyordu. 22 yaşındaki oyuncu, kadrosuna katıldığı dönemde 2. Lig'de mücadele eden Alman kulübü Stuttgart için oynamaya başladığı günden itibaren çok gelişti ve kariyeri inanılmaz bir çıkışa geçti.



"2 YIL ÖNCE TARAFTARDIM, 1 YIL ÖNCE DE İKİNCİ LİGDE OYNUYORDUM"



Dünya Kupası'nda kazandıkları final maçı sonrası, olanlara hala inanamadığını belirten Pavard, "Hala anlayamıyorum, ben nasıl bu takıma girdim ve buralara nereden geldim. Ülkemize dönünce, Fransız milletinin coşkusunu ve sevincini göreceğiz, çok büyük kutlamalar olacak. İki yıl önce Fransa Milli Takımı'nı arkadaşlarımla, sokaktaki dev maç yayınından takip ediyordum ve bir yıl önce de Almanya'nın 2. Ligin'de mücadele ediyordum. Hala aklım almıyor, maç bitmeden 2-3 dakika önce ağlamaya başladım. Gerçekten muhteşem bir başarı bu."



TURNUVANIN EN GÜZEL GOLLERİNDEN BİRİNİ ATMIŞTI



Stuttgart ve Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu Benjamin Pavard, Fransa adına bu Dünya Kupası'nda final, yarı final ve çeyrek final maçı dahil olmak üzeree 6 karşılaşmaya çıktı ve toplamda 1 gol attı. Pavard'ın Arjantin karşısında attığı bu gol, turnuvanın en şık gollerinden biri oldu.



