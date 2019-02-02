Pavard: 'Bayern için teklifleri reddettim'

Fransa Milli Takımı ve Stuttgart'ın savunma oyuncusu, Bayern Münih'e transferi hakkında konuştu.Yapılan anlaşmaya göre gelecek sezondan itibaren Bayern Münih'te forma giyecek olan 22 yaşındaki futbolcu, hayalinin gerçekleştiğini söyledi."Birçok kulüp ilgilendi ama Bayern Münih'in teklini bir saniye bile düşünmedim. Benim için Bayern Münih dünyanın en iyi kulübü. Bu kulübün tarihine geçmek ve kupalar kazanmak istiyorum""Geçen sezon Allian Arena'da oynanan maç öncesinde tünelde atmosferden çok etkilendim. Bir gün burada oynamayı hayal ettim. Benim için mesele para değil.""Stoper olarak oynamayı seviyorum ancak Bayern Münih'in bir parçası olmak istiyorum. Hocam beni bek ya da orta sahada oynatırsa da sorun olmaz. Uyum sağlarım""Stuttgart taraftarlarının kararıma nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Belki bazıları beni rahatsız edecek. Ama onlara hep dürüst davrandım."