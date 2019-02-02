  •  
    Dilmen, G.Saray'ın yeni ismine hayran! ''Oouuv''
  •  
    Ve Ersun Yanal'ın canlı yayında Adebayor itirafı
  •  
    G.Saray'ın yeni kulesi için; ''Öyle bir teklif ki...''
  •  
    Aslan'da Eren Derdiyok için BİR İHTİMAL daha!
  •  
    Beşiktaş'ta Kagawa için "RESMİ" opsiyon cevabı

Pavard: "Bayern için teklifleri reddettim"

Stuttgart'ın Fransız stoperi Benjamin Pavard, gelecek sezondan itibaren Bayern Münih'te forma giyecek olması ve transfer süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pavard: 'Bayern için teklifleri reddettim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 03:32
Fransa Milli Takımı ve Stuttgart'ın savunma oyuncusu Benjamin Pavard, Bayern Münih'e transferi hakkında konuştu.

Yapılan anlaşmaya göre gelecek sezondan itibaren Bayern Münih'te forma giyecek olan 22 yaşındaki futbolcu, hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

İşte Benjamin Pavard'ın açıklamaları;

"Birçok kulüp ilgilendi ama Bayern Münih'in teklini bir saniye bile düşünmedim. Benim için Bayern Münih dünyanın en iyi kulübü. Bu kulübün tarihine geçmek ve kupalar kazanmak istiyorum"

HEP OYNAMAK İSTEDİM

"Geçen sezon Allian Arena'da oynanan maç öncesinde tünelde atmosferden çok etkilendim. Bir gün burada oynamayı hayal ettim. Benim için mesele para değil."

STOPER OYNAMAK İSTERİM

"Stoper olarak oynamayı seviyorum ancak Bayern Münih'in bir parçası olmak istiyorum. Hocam beni bek ya da orta sahada oynatırsa da sorun olmaz. Uyum sağlarım"

STUTTGART TARAFTARI...

"Stuttgart taraftarlarının kararıma nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Belki bazıları beni rahatsız edecek. Ama onlara hep dürüst davrandım."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için