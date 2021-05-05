Paulo Fonseca: 'Yerime Mourinho ile anlaşmaları doğru karar'

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, İtalyan ekibinin yeni sezon için Jose Mourinho ile sözleşme imzalaması hakkında açıklamalarda bulundu.



Paulo Fonseca "Roma ile yolları ayırmamız doğru karar. Jose Mourinho iyi bir iş çıkaracaktır, bundan şüphem yok. İlk geldiğim gün nasılsam, şimdi de aynıyım. Burada olduğum son güne kadar en iyisini yapacağım." ifadelernini kullandı.



Portekizli teknik adam, vatandaşı Moıurinho'nun yerine gelmesini sorun etmediğini vurgularken; "Benim için sorun değil, bu anı her zamanki gibi aynı profesyonellikle yaşıyorum." diye konuştu.



Paulo Fonseca "Profesyonellik benim için kutsal bir değer" diyerek sözlerini noktaladı.



