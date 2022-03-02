Paulo Fonseca: 'Ukraynalılar bu savaşı çoktan kazandı'

Shakhtar'ın eski teknik direktörü Paulo Fonseca, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi hakkında konuştu.



Fonseca yaptığı açıklamada, "Saat sabahın dördüydü. Kiev'e bombaların düştüğünü duyduk. Panikledik, çantalarımızı alıp dışarı çıktık. O sırada Kiev'den ayrılmaya çalıştık ama ana yolda çok fazla trafik vardı." dedi.



"YAKINIMIZA DÜŞEN BOMBALARDAN ÇOK KORKTUK"



Kaldıkları yerden Shakhthar kulübü başkanının oteline gittiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Oradan Shakhtar Donetsk başkanının oteline gittik. Yakınımıza düşen bombalardan çok korktuk. Artık, savaşın başladığına dair hiçbir şüphemiz yoktu." ifadelerini kullandı.



"BU SAVAŞI ÇOKTAN KAZANDILAR"



Portekizli teknik adam ayrıca, "Çok zor bir süreçti. Zaman hiç geçmiyordu. Her zaman bir tehlike hissi vardı içimizde. Her yerde kuyruklar vardı. Servis alanlarında yiyecek ve benzin yoktu. Ukraynalılar gerçekten çok acı çekiyor ve vatanı için savaşıyorlar, bence bu savaşı çoktan kazandılar" diyerek sözlerini noktaladı.





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