Paulo Fonseca: "Bombalanmamak için dua ediyoruz"

Shakhtar'ın eski teknik direktörü Paulo Fonseca, kısa bir ziyaret için gittiği Kiev'de sıkışıp kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Paulo Fonseca: 'Bombalanmamak için dua ediyoruz'
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24 Şubat 2022 18:07
Shakhtar Donetsk'in eski teknik direktörü Paulo Fonseca, Ukrayna'daki Rus işgal hareketlerinden etkilenen milyonlarca insandan biri...

Fonseca ve ailesi, kısa bir ziyaret için gittiği Kiev'de sıkıştı kaldı.

Portekiz basınına konuşan Paulo Fonseca, "Sabah 5'te ard arda beş patlama sesiyle uyandım. Bugün için planlanmış bir uçuşum vardı ama şu an ayrılmak imkansız. Havaalanı tahrip edildi ve hava sahası kapatıldı." dedi.

Fonseca, "Bu hayatımın en kötü günü. Şimdi beklemek ve şanslı olmayı ummak zamanı geldi. Üzerimize bomba düşmemesi için dua edelim." açıklamasını yaptı.

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