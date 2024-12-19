Paulo Dybala'nın sözleşmesinde sürpriz bir madde var!

Galatasaray'ın transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Dybala ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dybala'nın sözleşmesinde ilginç bir madde var.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Paulo Dybala'nın sözleşmesinde sürpriz bir madde var!
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19 Aralık 2024 08:16
Galatasaray'ın transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Paulo Dybala ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Paulo Dybala'nın Roma ile olan sözleşmesinde ilginç bir madde ortaya çıktı. Milliyet'e konuşan Calcio Mercato muhabiri Emanuele Tramacere, "Dybala ve Roma arasındaki ilişki, Mourinho'nun ayrılığı ile birlikte düşüşe geçti.

"7 MAÇ DAHA OYNARSA..."

Juventus'un ardından Dybala, Inter ile de görüştü ancak 6 milyon euro'luk maaşı yüksek geldi ve Inter, Lukaku'yu transfer etti. Sonra Dybala, 4.5 milyon euro'dan başlayarak artan, daha düşük rakama Roma ile anlaştı. Kendisine ilk yılın sonunda iyi oynarsa daha yüksek bedel sözü verdiler ancak bu gerçekleşmedi. O andan itibaren bir şeyler bozuldu. Eğer 7 maç daha oynarsa sözleşmesi bir yıl daha uzayacak. Roma bu maddeyi devreye sokmak istemediği için çözüm arıyor" dedi.

Öte yandan Paulo Dybala maç kadrosunda olmasına rağmen, Roma-Sampdoria kupa maçında oynatılmadı, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



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