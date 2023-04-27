Paulo Dybala'nın sözleşmesinde çarpıcı madde

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi gündem oldu.Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sezon başında Roma'ya bonservissiz şekilde katılan Paulo Dybala'nın sözleşmesinde, "İtalyan kulüplerine 20 milyon euro, İtalya dışındaki kulüplere ise 12 milyon euro karşılığında serbest kalır" maddesi olduğu ifade edildi.Sözleşmede, eğer bir İtalyan kulübü 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanmak isterse, Roma'nın Dybala'nın 3.8 milyon euroluk maaşını 6 milyon euroya çıkararak bu transferi engelleme hakkının da olduğu belirtildi. Haberde, olası bir transfer teklifinde son sözün Paulo Dybala'da olacağı yazıldı.Bu sezon Roma formasıyla 34 resmi maça çıkan Dybala, bu maçlarda 16 gol 7 asist kaydetti.