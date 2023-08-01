Paulo Dybala'nın geleceği hakkında karar!

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Paulo Dybala için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Paulo Dybala'nın geleceği hakkında karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 16:41
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 16:44
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Paulo Dybala için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. 

Corriere Dello Sport'un haberine göre; Dün gece itibariyle Paulo Dybala'nın '12 milyon euro'ya serbest kalır' opsiyonu maddesinin süresi doldu. 

Arjantinli yıldız oyuncunun kendisine gelen birçok teklifi reddederek Roma'da kalmayı seçtiği iddia edildi. 

6 MİLYON EURO MAAŞ 

Haberde; Roma'nın Dybala ile 2926 yılına kadar sözleşme uzatmayı planladığı belirtilirken, yıldız oyuncuya sabit olarak 3.8 milyon, başarı bonuslarıyla birlikte 6 milyon euro'ya uzanan bir maaş teklifi sunacağı aktarıldı. 

İki tarafın önümüzdeki günlerde yeni sözleşme konusunda bir araya geleceği ifade edildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery