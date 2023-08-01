Paulo Dybala'nın geleceği hakkında karar!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Paulo Dybala için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Corriere Dello Sport'un haberine göre; Dün gece itibariyle Paulo Dybala'nın '12 milyon euro'ya serbest kalır' opsiyonu maddesinin süresi doldu.
Arjantinli yıldız oyuncunun kendisine gelen birçok teklifi reddederek Roma'da kalmayı seçtiği iddia edildi.
6 MİLYON EURO MAAŞ
Haberde; Roma'nın Dybala ile 2926 yılına kadar sözleşme uzatmayı planladığı belirtilirken, yıldız oyuncuya sabit olarak 3.8 milyon, başarı bonuslarıyla birlikte 6 milyon euro'ya uzanan bir maaş teklifi sunacağı aktarıldı.
İki tarafın önümüzdeki günlerde yeni sözleşme konusunda bir araya geleceği ifade edildi.
Corriere Dello Sport'un haberine göre; Dün gece itibariyle Paulo Dybala'nın '12 milyon euro'ya serbest kalır' opsiyonu maddesinin süresi doldu.
Arjantinli yıldız oyuncunun kendisine gelen birçok teklifi reddederek Roma'da kalmayı seçtiği iddia edildi.
6 MİLYON EURO MAAŞ
Haberde; Roma'nın Dybala ile 2926 yılına kadar sözleşme uzatmayı planladığı belirtilirken, yıldız oyuncuya sabit olarak 3.8 milyon, başarı bonuslarıyla birlikte 6 milyon euro'ya uzanan bir maaş teklifi sunacağı aktarıldı.
İki tarafın önümüzdeki günlerde yeni sözleşme konusunda bir araya geleceği ifade edildi.