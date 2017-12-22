Paulo Dybala: ''Kızlar beni kullanıyor''

'un Arjantinli futbolcusu, bir magazin dergisine verdiği röportajda özel hayatı hakkında konuştu.Kızların kendisiyle ünü nedeniyle birlikte olduğunu belirten Dybala, ''Kızlar benimle tanışmak istediğinde,Herkes ünümden faydalanmak istiyor. Bu kadar yüksek seviyelerde, futbolcular genellikle yalnızdır. Bu yüzden benim için insanlara güvenmek zor oluyor'' dedi.Şöhretin zor olduğunu kaydeden Arjantinli futbolcu, ''Ön yargılardan kaçmaya çalışıyorum ama bu acı olsa da gerçek. Benim düşünceme göre acı çekmeden önce önlem almak gerekiyor. Çocuklarıma futbol oynarken keyif alabilecekleri kadar keyif almalarını söyleyeceğim çünkü işler sonra tamamen değişecek'' sözlerini kullandı.