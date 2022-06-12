Paulo Dybala, Inter bir adım uzakta

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Paulo Dybala, Inter bir adım uzakta
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12 Haziran 2022 21:45
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta geçirdiği 7 sezonun ardından takımdan ayrılan Paulo Dybala'nın Juventus'un ezeli rakibi Inter'e katılmak üzere olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, Paulo Dybala ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 1 milyon euro performans bonusu üzerinden 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Haberde, tarafların 13 Haziran Pazartesi günü son detayları konuşmak için bir araya geleceği bu buluşmanın ardından resmi sözleşmenin imzalanmasının beklendiği yazıldı.

Paulo Dybala geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 39 resmi maçta, 15 gol 6 asistlik katkı sağladı.

 
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