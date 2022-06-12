Paulo Dybala, Inter bir adım uzakta

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta geçirdiği 7 sezonun ardından takımdan ayrılan Paulo Dybala'nın Juventus'un ezeli rakibi Inter'e katılmak üzere olduğu öne sürüldü.İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre;veüzerindenprensip anlaşmasına vardı. Haberde, tarafların 13 Haziran Pazartesi günü son detayları konuşmak için bir araya geleceği bu buluşmanın ardından resmi sözleşmenin imzalanmasının beklendiği yazıldı.Paulo Dybala geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 39 resmi maçta, 15 gol 6 asistlik katkı sağladı.