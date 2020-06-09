Paulo Dybala. "Barcelona'da oynamak harika olur"

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Barcelona'da oynamanın kendisi için harika olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Paulo Dybala. 'Barcelona'da oynamak harika olur'
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09 Haziran 2020 11:52
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Barcelona'da Lionel Messi ile beraber forma giymenin kendisi için harika olacağını ifade etti.

CNN ile yaptığı röportajda geçen sezon Juventus'tan ayrılmak üzere olduğunu ifade eden Dybala, "Geçen sezon Juventus'tan ayrılmak üzereydim; hem kulüp hem de benim açımdan bazı sorunlar oluştu. Benimle ilgilenen ve iletişime geçen bazı kulüpler vardı. Manchester United, PSG ve Tottenham beni isteyen kulüplerdi" dedi.

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Juventus'ta kalmak için elinden geleni yaptığını dile getiren Dybala, "Juventus'ta ipler kopmak üzereydi ancak niyetim kulüpte kalmaktı. İyi bir yıl geçirmemiştim ve sadece bundan dolayı ayrılmak istemiyordum, bu adil olmazdı. Benim niyetim Juventus'ta kalmak, burada büyümek ve elimden gelenin en iyisini yapmaktı, bunu da yönetie söyledim. Juventus'un niyeti ise daha farklıydı, beni satmak istiyorlardu ancak transfer pazarı kapandı. Sarri'nin takıma gelmesinden sonra takım içindeki rolüm değişti, büyüdüm ve şimdiye kadar harika bir sezon geçirdim" şeklinde konuştu.

Barcelona kapısını da açık tutan Dybala, "Barcelona'da tüm dünyanın en iyi takımlarından biri ve Lionel Messi ile beraber çok güçlü bir takım. Barcelona'da oynamak benim için harika olurdu. Juventus'ta da büyük futbolcular ile oynuyordum, iki takımın da yüksek kaliteleri var; Buffon ve Cristiano Ronaldo ile oynama fırsarı kulübü daha da büyütüyor" ifadelerini kullandı.

İtalya'daki ırkçılık konusunu hakkında da konuşan Arjantinli yıldız, "Bu konuda harekete geçmesi gereken insanların bir an önce harekete geçmesi gerekiyor; yoksa futbolcular doğrudan harekete geçecek. Birçok futbolcu, sahadan çıkmaya ya da maçlara çıkmaya karar veriyor ve bu kararlar bana mükemmel kararlar olarak geliyor! Irkçılık asla olmaması gereken bir şey" şeklinde konuştu.

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