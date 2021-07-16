Paulinho için BAE ihtimali yüksek!

Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri olarak öne çıkan ve adı uzun süre Galatasaray ile de anılan Brezilyalı oyuncu Paulinho için sıcak bir gelişme yaşandı.



Fransa'dan Footmercato'nun haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri kulübü FC Shabab Al-Ahli Dubai, Sambacı'ya çok cazip bir teklif sundu.



ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME



Menajer Pierre Fernandes aracılığıyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtilen Dubai ekibinin, önümüzdeki hafta Paulinho transferini bitirmek istediği kaydedildi.



Paulinho'nun önümüzdeki hafta Dubai yönetimi ile yüz yüze bir görüşme yapacağı ve ardından transferin resmileşebileceği de bildirildi.



Çin ekibi Guangzhou'daki sözleşmesi biten 32 yaşındaki oyuncu, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi.







