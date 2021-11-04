Sporting'in golcü isimlerinden Paulinho, Beşiktaş maçının ardından açıklamada bulundu.



Portekizli oyuncu maç sonu demecinde, "Maç iyi geçti ama önemli olan kazanmamızdı. Sadece galibiyet alarak ikinci tur şansımız olacağını bilerek Beşiktaş karşısına çıktık. Bunun için çalıştık ve başardık" diye konuştu.



Paulinho Beşiktaş maçı için yaptıkları hazırlığın aldıkları skor açısından önemine değinerek "Beşiktaş daha önceki maçlarında aldığı skorlardan bağımsız olarak tehlikeli bir takım. Maçı biz istediğimiz gibi kontrol ettik ve galibiyetimiz de bunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı kaybettikten sonra kazanmamız gerektiğini bilerek oynadık ve şimdi hiç bir şey kaybetmemiş gibiyiz. Odaklanarak devam ediyoruz ve gruptan da çıkacağımızı umuyorum" açıklamasını yaptı.





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