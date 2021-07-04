Paulinho: 'Avrupa'dan gelen teklifi kabul etmedim'

"AVRUPA'DAN TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

'ın transfer hedeflerinden biri olduğu belirtilen, Brezilya basınına geleceğiyle ilgili konuştu ve Avrupa'dan gelen bir resmi teklifi kabul etmediğini söyledi.Ailesi için iyi olanı gerçekleştireceğini belirten Brezilyalı oyuncu, "." ifadelerini kullandı.Brezilya'dan 2 kiralama teklfi geldiğini belirten Paulinho, "." diye konuştu.Guangzhou'daki sözleşmesi biten 32 yaşındaki oyuncu, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi.