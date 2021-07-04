Paulinho: "Avrupa'dan gelen teklifi kabul etmedim"

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulinho, transferle ilgili konuşurken Avrupa'dan gelen bir teklifi kabul etmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Paulinho: 'Avrupa'dan gelen teklifi kabul etmedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2021 20:06
Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olduğu belirtilen Paulinho, Brezilya basınına geleceğiyle ilgili konuştu ve Avrupa'dan gelen bir resmi teklifi kabul etmediğini söyledi.

Ailesi için iyi olanı gerçekleştireceğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Kendim ve ailem için en iyisinin ne olduğuna karar vermeliyim. Corinthians olabilir, başka bir kulüp olur, Avrupa'da bir kulüp olur, nerede olacağını bilmiyorum ama bizim için iyi olacağına karar vermiş olmam lazım." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DAN TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

Brezilya'dan 2 kiralama teklfi geldiğini belirten Paulinho, "Brezilya'dan 2 takımdan kiralama teklifi geldi, ben de oynamak istediğim için istekliydim. Sonra gerçekleşmedi. Resmi bir teklif aldım, ailemle konuştum ve ilk etapta kabul etmedim. Bir Avrupa kulübünden teklif gelmişti." diye konuştu.

Guangzhou'daki sözleşmesi biten 32 yaşındaki oyuncu, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.