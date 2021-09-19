Paulinho Al-Ahli ile olan sözleşmesini fesh etti

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe veGalatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Paulinho, kulübü Al-Ahli ile olan sözleşmesini fesh etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Paulinho Al-Ahli ile olan sözleşmesini fesh etti
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19 Eylül 2021 00:33
Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Brezilyalı yıldız Paulinho sözleşmesini fesh etti.

Kulüpten yapılan açıklamada Breziyalı yıldızla karşılıklı anlaşma yoluna giderek yolların ayrıldığı belirtildi. Paulinho'nun teknik ve zihinsel olarak sahaya konsantre olmakta zorlandığı bir süreç yaşadığını ve bu durumu kulüp yönetimiyle paylaştığı belirtilirken sürecin sonunda iki tarafın iyi niyet çerçevesinde kontratı fesh etme yoluna gittiği aktarıldı.

Kariyerinde Corinthians, Barcelona, Tottenham gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki Paulinho'yu yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosuna katmaya çalışmış ancak Brezilyalı oyuncu seçimini Al-Ahli'den yana kullanmıştı.

 


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