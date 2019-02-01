Pauleta'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı!

"İKİ BÜYÜK TAKIM KARŞI KARŞIYA GELECEK"

"İKİSİ DE BÜYÜK OYUNCULAR AMA BEN RONALDO DİYORUM"

"GALATASARAY İLE ÇOK GÖRÜŞMELER YAPILDI ANCAK OLMADI"

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in futbol elçisi Pauleta, öenmli açıklamalarda bulundu.Pauleta, "Menajerim özellikle Galatasaray ile çok görüşmeler yaptı. Yazık oldu, oynamak isterdim. Burada futbol aşkı ve tutkusunu hissedebiliyorsunuz" dedi.Türkiye'de kurulan Paris Saint-Germain (PSG) Futbol Akademisi için İstanbul'a gelen Pauleta, Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Ancak bazı şeylere çok şaşırıyorum. Burası futbolu seven bir ülke ama altyapıya gerekli önemi vermeyen bir ülke. Biz de bundan dolayı buradayız. Büyük bir potansiyel var ve bu potansiyeli değerlendirmemiz lazım. Türkiye gibi bir ülkede akademi açmak çok önemliydi. PSG için de çok önemli. Çünkü bu potansiyeli kullanmak istiyoruz" diye konuştu.UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Galatasaray - Benfica eşleşmesi için de Pauleta, "İki büyük takım, iki tarih kokan ekip önemli bir platformda karşı karşıya gelecek. Birbirlerine denk takımların mücadelesini izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Messi kıyaslaması için de konuşan Pauleta, "İkisi de çok büyük oyuncu. Umarım buradan da bir Türk futbolcu çıkar ve onları geçer. Portekizli olduğum için Ronaldo'yu söyleyeceğim ama ikisi de büyük oyuncular, ikisi de inanılmaz futbolcular" şeklinde konuştu.Futbol oynadığı dönemde Galatasaray ile menajeri aracılılığıyla görüşmeler yapıldığına değinen Pauleta, "Resmi teklif hiç bir zaman olmadı ancak menajerim, özellikle Galatasaray ile çok görüşmeler yaptı. Yazık oldu, oynamak isterdim. Süper Lig ve Galatasaray'da oynayamadığım için üzgünüm. Burada futbol aşkı ve futbol tutkusunu hissedebiliyoruz. Her oyuncu burada oynamak