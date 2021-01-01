Paul: "Yenilgi benim suçum, kötü kararlar verdim..."

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı NBA Finalleri 4. maçında yaptığı kritik top kayıplarının ardından, serinin geri kalanında topa daha iyi sahip çıkacağına söz verdi.



Dün geceki 109-103'lük mağlubiyetin son dakikalarında Paul, oldukça kritik iki top kaybı yapmıştı.



Bu top kayıpları, Milwaukee'nin bu hatalardan iki basket bulmasına yol açmıştı. Biri 3:40 kala farkı bire indiren, diğeri ise 27.2 saniye kala Bucks'ın liderliğini dört sayıya çıkaran basketler olmuştu.



CP3, mağlubiyetin nedeninin, Milwaukee'nin maçta yaptığı 5 top kaybına karşılık, kendisi ve Phoenix'in yaptığı 17 top kaybı olduğunu itiraf etti:



"Benim hatamdı. Beş tanesi benden geldi. Kötü kararlar vermemin sonucuydu. Bizden çok daha fazla şut kullandılar, bu yüzden topa sahip çıkabilmem gerekirdi. 17 top kaybımız vardı ve bu fırsatları sayıya çevirememek için fazla iyi şut atan bir takımız."



CP3'NİN EN BAŞARISIZ PERFORMANSI



Suns ekibi, Bucks'ın %40.2 şut isabetine karşı %51.3'lük isabetle oynamış olsa da, top kayıpları ve Milwaukee'ye verdikleri hücum ribaundları nedeniyle 19 daha az şut girişiminde bulunmuştu. Bucks'ın 17 hücum ribaundı, ekibin bu fırsatlardan 19 sayı bulmasına neden olmuştu.



Paul'un dün geceki 10 sayılık performansı, Los Angeles Lakers'a karşı omzunda bir sinir sorunu yaşadığı ilk turdan bu yana playofflardaki en kötü performansı oldu. Top kayıplarının ötesinde, 5/13 şut isabetiyle oynamış olan 36 yaşındaki yıldız oyuncu, ayrıca 7 asist yaptı ve bu miktarlar, playoff ortalamaları olan 19.2 sayı ve 8.7 asistin oldukça altında kaldı.



