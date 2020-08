Paul Westphal'e, beyin kanseri teşhisi kondu

The New York Daily News'ten Mike Lupica, Hall of Fame oyuncu Paul Westphal'e beyin kanseri teşhisi konduğunu açıkladı.



Lupica, olayı şu ifadelerle duyurdu:



"Paul Westphal ile Boston Celtics'teki 1972-73 çaylak yılından beri yakın arkadaştım ve Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'e girdiği geçen Eylül ayında, harika kariyerini onunla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadım. Onun izniyle, basketbol dünyasına kendisine beyin kanseri teşhisi konduğunu bildiriyorum. Özellikle, glioblastom. Lütfen 44 numara arkadaşım için dualarınızı eksik etmeyin."



Westphal, 1972'de Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden 10. sırada seçilmişti. 12 yıllık NBA kariyeri boyunca 15.6 sayı ortalamasının yanı sıra, 4.4 asist ve 1.3 top çalma istatistiklerine sahip olmuştu.



Kaliforniya'nın Torrance ilçesinden olan Westphal, Phoenix Suns, Seattle Supersonics ve New York Knicks formaları giymişti. En başarılı sezonlarını Suns ile yaşayan eski oyuncu, takımla 1976'da NBA Finallerine ulaşmıştı.



69 yaşındaki Westphal ayrıca Suns, Sonics ve Sacramento Kings'te başantrenör olarak da görev yapmış ve 10 sezonluk bir sürede 318-279'luk bir galibiyet-mağlubiyet oranı yakalamıştı.