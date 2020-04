Paul, Steph ve Klay karşılığında Warriors'a gidebilirmiş!

2011 yılında, Golden State Warriors'ın Chris Paul karşılığında Stephen Curry ve Klay Thompson'ı göndermeye çok yakın olduğu, ancak bunun başarısız olduğu ortaya çıktı.



Ethan Strauss'un "The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty" kitabındaki bir bölüm, durumu şu şekilde açıklıyor:



"Warriors 2011 yılında Chris Paul için Steph Curry ve Klay Thompson ile takas yapmaya çalıştılar. Curry'nin tek kez takas bloğuna konulduğu zaman değildi, ancak bu kez anlaşma çok yakındı. Myers teklifi yaptı ve Hornets genel menajeri Dell Demps de buna açıktı. Burada kilit nokta, New Orleans'tan çıkmak isteyen ancak iyi durumda olmayan Warriors için oynama niyeti olmayan Chris Paul'du. Paul, Warriors'a bu takası yapabileceklerini söylemişti, ancak sözleşmesi sezon sonunda bittiğinde takımda kalmayacaktı."



"Hornets, tarihinin en büyük takas fırsatını kaçıran tek organizasyon değildi. Bir GM'e göre, Warriors Steph ve Klay'i birlikte sundukları yıldızlarla takasta başarısız oldukları için çok şanslıydı. Almaya çalıştıkları ve başarısız oldukları çok, çok kişi vardı."



CP3, Los Angeles Lakers ile veto edilen takası ve Clippers'a gitmesinden önce, Bay Area'ya gidebilirdi. Ancak Golden State'de uzun kalmak istemeyeceği için, takas gerçekleşmedi.