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Paul: "Sezonun askıya alındığı gecede, ilk içgüdüm aileme dönmekti"

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, NBA'in koronavirüs salgınından ötürü askıya alındığı geceyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, NBA'in koronavirüs salgınından ötürü askıya alındığı geceyle ilgili konuştu.

Paul, 11 Mart'ta takımının Utah Jazz'e karşı oynadığı maç iptal edildiğinde, sahada yer alan oyuncular arasındaydı.

Maç başlamadan hemen önce sahadaki karışıklık, COVID-19 için pozitif test sonucu veren bir Jazz oyuncusunun (Rudy Gobert) duyurulması ve geri dönüş tarihi belirlenmeden sezonun askıya alınması öncesinde gerçekleşmişti.

"Çılgıncaydı. İlk içgüdüm aileme geri dönmekti. Herkes maçı ve o gece neler olduğunu düşünüyor. Ama benim ilk içgüdüm aileme, eşime ve çocuklarıma geri dönmekti."

CP3, çocuklarına ödevlerinde yardım ettiğini, günlük antrenmanlarına dahil ettiğini ve hatta oğlu Chris'in, ligin H-O-R-S-E yarışmasının ilk turunda WNBA yıldızı Allie Quigley'ye kaybettiğinde yanında bulunduğunu açıkladı.

Sezonun çoğunu Kaliforniya'daki evlerinden uzakta geçirdikten sonra, CP3 ailesi ile geçirdiği süreyi en üst noktaya çıkardı.

"Hep birlikte olabildiğimiz en çok zamandayız. Evde olan birçok aile için durum böyle. Yeni şeyler öğrendiğiniz ve bazı şeyleri hafife almamayı öğrendiğiniz durumlardan biri bu."

Paul'un Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği başkanı olarak rolü, lig normal sezona muhtemel bir dönüşü ve nihayetinde pandemi ışığında playoffları nasıl ele alacağına dair beklenmedik durum planlarını tartışırken de meşgul etmiş oldu.


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