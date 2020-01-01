Paul, sezonu "kurtaran kişi" olarak takdir görüyor!

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un NBA sezonunu "kurtaran" kişi olarak takdir gördüğü bildirildi.



All-Star oyuncu Paul'un, Milwaukee Bucks'ın Orlando Magic'e karşı playoff maçını boykot etmeye karar verdiği NBA sezonunu 'kurtaran' kişi olarak görüldüğü söylendi.



Tüm playoff maçları üç gün ertelendikten ve iddialara göre birkaç oyuncu bubble'dan ayrılmaya hazır olduktan sonra, sezonu "kurtaran" kişi Paul'du.



New York Post'tan Marc Berman, bunu şu şekilde kaleme aldı:



"Silver, KOVID-19 için pozitif test sonucu olanları dışarıda bıraktığı için çok övgü almış olsa da, Oyuncular Sendikası başkanı Chris Paul da, oyuncuları bir arada tuttuğundan ötürü bir o kadar övgüyü hak ediyor.



"Bir NBA kaynağı, Jacob Blake'in Ağustos ayında vurulmasının ardından maçların oynanmamasına atıfta bulunarak, 'Chris sezonu kurtardı' şeklinde konuştu. Knicks başkanı Leon Rose'un eski müşterisinin liderliğini fark etmediğini sanmayın."



Sezon, sonrasında devam edip sona ermiş ve şampiyonluğu Los Angeles Lakers kazanmıştı.



