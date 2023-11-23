Golden State Warriors oyun kurucusu Chris Paul, Phoenix Suns'a karşı dün gece oynanan maçta, uzun ve çalkantılı bir mazisi olduğu Scott Foster tarafından oyundan atıldı.



Foster, CP3'nin kendisine kızgınlığını defalarca dile getirmesinin ardından, veteran oyuncuyu art arda teknik fauller vererek ikinci çeyreğin bitimine 23,2 saniye kala maçtan ihraç etti.



Warriors başantrenörü Steve Kerr de Paul'u savunduğu sırada Foster tarafından bir teknik faul ile cezalandırıldı ve ilk yarının sonunda soyunma odasına gitmeden önce de tecrübeli hakemle konuşmaya devam ettiği görüldü.



CP3, Suns'ın 123-115 galip geldiği karşılaşma sonrası, Foster'ın kendisiyle "şahsi" bir derdi olduğunu savundu:



"Bu şahsi bir mesele. Birkaç yıl önce aramızda bir sorun yaşamıştık ve şimdi de kişisel bir durum haline geldi. Tüm lig biliyor, herkes biliyor. Bir toplantı falan bile yapılmıştı.



Bir hakemin bana bir şeyler söylemesi sorun değil, fakat dediğinde ciddi olduğunu göstermek için teknik faul vermemesi lazım. Takım arkadaşlarımın iyiliği için sahada kalma konusunda daha dikkatli olmam gerekiyor."



Paul, son yıllarda Foster'la yaşadığı birden fazla atışmanın ardından, kendisinden şikayetçi olmuş ve ligle onun hakkında görüşmelerde bulunduğunu da belirtmişti.



Paul'un, Foster'ın yönettiği art arda 13 playoff maçını kaybettiği seri, Nisan 2023'te Suns'ın 2. maçta LA Clippers'a karşı ilk tur galibiyetiyle sona ermişti. CP3, Foster'ın yönettiği 19 maçın 17'sini kaybetmişti.



