Paul Scholes: 'United gol sorununu çözmeli'

Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, Kırmızı Şeytanlar'ın West Ham United karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.



Scholes, Manchester United'ın son 4 maçta gol atamamasını hatırlatarak, "Manchester United'ın sorunları var. Gol atamamak büyük bir sorun, dört maçtır gol atamıyoruz ve pozisyon yaratamıyoruz. İkinci yarda West Ham United kalecisinin yapmak zorunda kaldığı bir kurtarış hatırlamıyorum" dedi.



Takımdaki hücum oyuncularının rakipler için daha tehlikeli hale gelmesini söyleyen Scholes, "Genelde forvetlerinizden bir ya da ikisinin öz güven sorunu yaşadığı ve gol atamadığı sezonlar geçirebilirsiniz ama Manchester United'da bu durum herkes için geçerli. Scott McTominay hakkında konuşuyorsunuz, altı golle en gollü oyuncu ve o bir orta saha oyuncusu. Forvet oyuncuları öne çıkıp biraz öz güven bulmalı. Takım için tehdit oluşturmalılar" sözlerini sarf etti.





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