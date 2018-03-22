Paul Scholes: "Southgate, Guardiola'dan etkilenmiş"

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın efsane oyuncusu Paul Scholes, 2018 Dünya Kupası'ndaki İngiliz Milli Takımı'nın futbolunu değerlendirdi. İngiltere'nin oyun felsefesinde Pep Guardiola'nın ciddi bir etkisi olduğunu düşünen Scholes, bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"SOUTHGATE KESİNLİKLE GUARDIOLA'DAN ETKİLENMİŞ"



Scholes, İngiltere'nin oynadığı futbol hakkında, "Bence Southgate kesinlikle Guardiola'nın oynattığı futboldan etkilenmiş. Özellikle arka savunma üçlüsünü ve kaleciyi oynatma şeklinden bu belli oluyor. Gareth, bunu gizlemeye de çalışmıyor. Bence o Pep ile görüşmüş ve ondan tavsiye bile almış olabilir, onun oynattığı futbolu oynatmaya çalıştığını görebiliyorum." şeklinde konuştu.



"CITY GEÇEN SEZON EN İYİ FUTBOLU OYNADI"



Bu açıklamalarına ek olarak, "Bir İngiliz taraftarı ve eski İngiliz Milli Takımı oyuncusu olarak, güzel futbol izlemek istiyoruz. İspanya en iyi futbolu oynuyor. Manchester City de geçen sene en iyi futbolu oynadı. Onların oynadığı futbolu kopyalamak bence çok mantıklı." ifadelerinde bulundu.



